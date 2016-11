Hemmingen : Hemminger Tennisstuben |

SoVD Arnum-Wilkenburg-Harkenbleck



Liebe Mitglieder und Freunde des SoVD,



am 16. November war es soweit. Unsere monatliche Zusammenkunft war diesmal in den Burgterrassen Pattensen. Es gab wie immer einen regen Austausch verschiedener Themen aus dem SoVD Orts- und Stadtverband und dieses mal sogar begleitet von einem wunderbaren Grünkohl / Wurstessen. Wir glauben allen hatte es gut geschmeckt und sagen hiermit nochmals Danke an die Wirtsleute!

Nun neigt sich das Jahr dem Ende zu. Wir wollen das Jahr in den Hemminger Tennisstuben mit einer schönen Weihnachtsfeier ausklingen lassen. Zur Essensauswahl stehen Gans, Ente oder als Fischvariation Lachs/Zander.

Es wird eine Kostenbeteiligung in Höhe von € 8,- pro Mitglied (Nichtmitglieder zahlen Voll) erhoben. Getränke sind individuell zu zahlen.

Ort: Hemminger Tennisstuben, Freitag d. 16. Dezember 2016 ab 18:00 Uhr

Anmeldungen bis 10 Dezember beim 1. Vorsitzenden Lutz Märtin - Tel.: 05101 925801

oder per e-mail: lumaertin@hotmail.de



Beste Grüße

Lutz Märtin, 1. Vorsitzender SoVD Arnum-Wilkenburg-Harkenbleck