SoVD-Arnum - Infotreffen im Januar fällt aus

Liebe Mitglieder und Freunde,

leider muss ich mitteilen, dass unser Treffen in diesem Monat aus Termingründen ausfallen muss.



Auch möchte ich vorab informieren, dass die nächsten Termine in Zukunft Freitags stattfinden werden, da alle anderen Wochentage für das kommende Jahr in der Begegnungsstätte ausgebucht sind.



1. Nächster Info-Termin: Freitag d. 17.02.2017 ab 15:30 in der Begegnungsstätte Göttinger Str. 65, Arnum

2. Mitgiederversammlung 2017: Freitag d. 17.03.2017 ab 15:30 in der Begegnungsstätte Göttinger Str. 65, Arnum



Beste Grüße

Lutz Märtin, 1 Vorsitzender SoVD Arnum Wilkenburg Harkenbleck