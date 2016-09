"Türöffner-Tag" der Freiwilligen Feuerwehr Hemmingen-Westerfeld

Was verbirgt sich hinter den großen Toren im Feuerwehrgerätehaus?

Schau hinter die Tore und erfahre, was die Feuerwehrleute zum Löschen und Retten benötigen.Du kannst selbst versuchen, ein Feuer an unserer Spritzwand zu löschen oder du lässt dir die Geräte und Ausrüstung erklären. Außerdem kannst du dir ansehen, wie viele verschiedene Einsatzanzüge es gibt und wofür die Feuerwehr 'grüne Männchen' braucht.Komm ambei uns in dervorbei und erlebe einen tollen Tag mit Spaß und Spannung.Natürlich findest du bei uns auch alles für dein leibliches Wohl.Um Anmeldung unter folgendem Link wird gebeten.IhreFreiwillige Feuerwehr Hemmingen-Westerfeld