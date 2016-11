Dichtheitsprüfung-Gegner-Treffen sichÖffentliches-TreffenZum Jahresausklang treffen wir uns in Havixbeck.Am Do.24.11.2016 um 19 Uhr, haben wir das erweiterte Münsterland-Treffen.Hotel Kemper, Altenberger Str.14, 48329 Havixbeck.Wir wollen uns gemütlich zusammen setzen bei Wasser, Bier und Wein...... .Es gibt mit Sicherheit bei den Bürgerinitiativen das ein oder andere NEUE zu berichten, bestimmte Dinge nochmals zu erörtern.Auch zeigen wir durch zahlreiches erscheinen, unseren Zusammenhalt!!Und das seit vielen Jahren, meinen großen DANK!!!Ich hoffe also Euch alle zahlreich am Donnerstag den , 24.11.2016, 19 Uhr in Havixbeck begrüßen zu können.Wem die Anreise nicht zu weit ist also am 24.11.2016 los noch Havixbeck.Anreise:Wir werden unter anderen über die 4.Klärstufe sprechen (AKTUELL Bi Gronau).Außerdem kommt die Fremdwasserinitiative Horn-Bad Meinberg mit 4 Mitgliedern und wird unseinen ca. 30 – 45 Minuten Vortrag mit Technik /Biamer/Laptop) zur Kenntnis geben.Sachstand: wie es in Horn-Bad Meinberg bisher abgelaufen ist.(Dichtheitsprüfung durch die Hintertür,dies könnte auch jeder anderen Gemeinde bevorstehen).Unser hochgeschätzter Mitstreiter Prof. Hartmut Hepcke hat mir sein Kommen zugesagt.Allen eine gute Anreise.EuerUwe GellrichPS. Leider habe ich Euch eine traurige Mitteilung zu machen, unser langjähriger MitstreiterHelmut Wolff ist verstorben.