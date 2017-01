Veranstaltung der 49 on top Gruppe Hannover: „Haste mal ne ….Wanderung“?

Unsere Tour führt uns zunächst durch den Haster Wald zum Mittellandkanal, dessen Verlauf wir ein kurzes Stück folgen. Weiter geht es, vorbei an den wohl längsten Krawatten der Region, zum 'Heidorn See'. Durch den Niedersächsischen Landesforst und über einige Felder wandern wir, vorbei an Helsinghausen, nach Hohnhorst zur Einkehr im Hofcafé Bruns. Ordentlich gestärkt geht es dann wieder zurück zum Ausgangspunkt, den wir voraussichtlich gegen 16:00 Uhr erreichen werden. Unterwegs gilt 'Rucksackverpflegung'.Sie verfügen über eine durchschnittliche Kondition, sind gerne in der Natur unterwegs und möchten sich netten Menschen Ihrer Generation (Ü50) anschließen? Dann sind Sie bei uns, in der Gruppe 49 on top, richtig! Begleiten Sie uns doch einfach einmal völlig unverbindlich.Für weitere Informationen, Rückfragen sowie Anmeldungen zu der Veranstaltung nutzen Sie bitte den nachstehenden Link: