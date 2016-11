"Veni Domine" - zauberhafte Musik im Advent

Das Adventskonzert von ARS CANTORUM (Frauenchor der Polizei Hannover) findet auch in diesem Jahr in der St. Elisabethkirche ( Gellertstr. 38, Zooviertel) statt. Am Sonntag 04.12. um 17 Uhr musiziert der Chor & Friends klassische Frauenchormusik von Mendelssohn und Poulenc in Begleitung der Orgel, Englisches von Rutter und Holst mit Klavier, aber auch traditionelle, deutsche Weihnachtslieder a-capplla. Den Höhepunkt des Konzerts wird die Schlussszene der Märchenoper "Hänsel und Gretel" von E. Humperdinck sein. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Chorarbeit wird gebeten.

www.ars-cantorum.de