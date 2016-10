Besuch im Stadtpark Hannover

Der Stadtpark wurde 1951 eingeweiht anlässlich der ersten Bundesgartenschau.Die Parkanlage ist sehr schön mit gut angelegten Blumenbeeten, Fontänengarten, groß angelegten Rasenflächen zum ausruhen und zwischendurch kommt man an Skulpturen berühmter Künstler vorbei.Eine Ruhepause legten wir im Restaurant Rosenhof ein um uns zu stärken bevor es dann mit der Parkbesichtigung weiterging denn in der Zeit von 15:00 bis 17:00 Uhr wurden die Fontänen und Springbrunnen angestellt was uns auch sehr gut gefallen hat.Nach diesem schönen Rundgang fuhren wir mit der Straßenbahn zum Hauptbahnhof wo es dann mit der S-Bahn wieder zurück nach Barsinghausen ging.