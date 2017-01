Kinder Second Hand Basar Bugenhagengemeinde, 1. April 2017!!!

Hannover: Bugenhagenkirche |

Großer Kinder Second-Hand-Basar am 1.4.2017!!!!

Verkauft wir alles rund ums Kind an 50 Verkaufstischen auf zwei Etagen.

Eine ANMELDUNG ist ab dem 4.3.2017 unter Telefon 0151/47617822 möglich. Es können ausschließlich telefonische Anmeldungen berücksichtigt werden!

Die Standgebühr beträgt 7€ sowie einen selbstgebackenen Kuchen.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt, wir bieten verschiedene Kaffeespezialitäten, frische Waffeln und Kuchen an, auch zum Ausser-Haus-Verkauf.

Für die kleinen Besucher gibt es ein wechselndes Kreativangebot.

Der Erlös aus Cafeteria, Standgebühr und Spendentisch fließt in die Ausstattung der Bugenhagen Kindertagesstätte.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Infos: www.secondhand-bugenhagen. de