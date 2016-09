Aus dem Großstadtdschungel in den UhrWald

Laut und hektisch rauscht der Verkehr über die Hildesheimer Straße und bildet eine Kakophonie aus Motorengeräuschen und Hupkonzerten. Doch gleich um die Ecke können wir diesem Großstadtdschungel entfliehen und in den UhrWald eintauchen. Die Wohnungsgenossenschaft Gartenheim eG ließ zwischen Hildesheimer Straße und Orli-Wald-Allee auf einer brach liegenden Fläche einen kleinen Garten anlegen, in dem wir die Zeit und die Großstadt um die Ecke vergessen können.

Vier verschieden gestaltete Eingänge laden dazu ein, dieses verwunschene Plätzchen zu erforschen. Über den Brunnenplatz, durch die Graslandschaft, das Steintor oder über den Holzsteg geht es auf Entdeckungstour. Und zu entdecken gibt es hier wirklich eine Menge. Auf kleinem Raum wurden alte Elemente wie das Sandsteinpflaster und die Balken eines historischen Fachwerkhauses mit modernen Elementen wie dem ruhenden Hund am Steintor oder dem kleinen Drachen kombiniert. Nicht nur für Kinder ist die Expedition durch den UhrWald ein spannendes Erlebnis mit fantastischen Eindrücken. Wenn ihr ganz genau hinschaut, werdet ihr auch dem ein oder anderen tierischen Bewohner begegnen. Denn längst haben verschiedene Tierarten diese kleine Oase in der Stadt für sich entdeckt. Im UhrWald gibt es einen Teich, in dem die Frösche quaken, Nistkästen für Fledermäuse und Vögel und wild wuchernde Brombeerhecken, die Igeln Unterschlupf bieten. Und überall laden euch romantische Plätzchen zu einer kleinen Pause ein, bei der ihr einfach mal die Seele baumeln lassen könnt. Kommt doch mit auf Safari durch meine Bildergalerie!Herzlichen Dank an den Vorstand Herrn Dr. Haese von der Wohnungsgenossenschaft Gartenheim eG für das Einverständnis zur Veröffentlichung dieses Beitrages!