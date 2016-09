Benefiz-Gospelkonzert "Come let us sing" zugunsten der Hannöverschen AIDS-Hilfe e. V.

Unter dem Motto "Come let us sing" findet am 6. November um 17 Uhr ein Benefiz-Gospelkonzert zugunsten der Hannöverschen AIDS-Hilfe e. V. in der St. Joseph Kirche, Isernhagener Str. 63, in Hannover statt. Die Schirmherrschaft hat der Niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil übernommen.



Die ca. 30 Sängerinnen und Sänger des Pop- und Gospelchores Singin' Friends aus Klein Heidorn singen unter der Leitung von Michael Hoppmann Gospels, Spirituals, Pop u. v. m. Das breitgefächerte Programm beinhaltet auch speziell afrikanische Chormusik mit der entsprechenden Choreografie.



Die Laatzen Gospel Singers unter der Leitung von Enno-Erik Johanssen sind inzwischen weit über die Grenzen von Laatzen hinaus bekannt. Das Repertoire der Laatzen Gospel Singers erstreckt sich von weniger geläufigen bis hin zu weltweit bekannten Gospels und modernen Sacro-Pop-Stücken, aber auch Pop-Songs bereichern das Programm.



Lerato Sebele ist vielen Musicalfans aus dem Musical "König der Löwen" bekannt, in dem sie jahrelang die Hauptrolle sang. Die Südafrikanerin ist eine begnadete Gospelsängerin. Begleitet wird Lerato Sebele von dem bekannten Pianisten Andreas Paulsen. Seine Spezialität ist sein funkig-souliges Klavierspiel mit Jazz- und Gospeleinflüssen.



Die Laatzen Gospel Singers, Singin' Friends und Lerato Sebele treten abwechselnd auf und stellen Highlights aus ihrem Repertoire vor. Die Besucher dürfen sich aber auch auf einige gemeinsame Lieder der Sängerin mit den beiden Chören freuen.



Vielleicht steht ja auch das bekannte "Oh Happy Day" auf dem Programm?



Freuen Sie sich auf einen abwechslungsreichen Abend mit unvergesslichen Stimmen und Stimmungen!



Tickets gibt es online bei ADticket und an allen bekannten VVK-Stellen (VVK 29,99 Euro, Abendkasse 34,99 Euro).