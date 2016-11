Neue Gruppe für Frauen und Männer in Trennungssituationen startet ab 5.12.16

Hannover: Beratungsstelle Sallstraße e.V. | Die fachlich angeleitete Gruppe richtet sich an Frauen und Männer, die in Trennung leben, sich mit Trennungsgedanken beschäftigen oder mit einer zurückliegenden Trennung nicht abgeschlossen haben. Sie bietet einen Rahmen andere Betroffene kennenzulernen, Erlebnisse und Erkenntnisse auszutauschen, eigene Stärken und Ressourcen (wieder-) zu entdecken sowie auch manchmal trotz Krise zu lachen. Die Gruppe findet 14tägig montags an 8 Terminen in der Zeit von 19.00- 20.30 Uhr in der Beratungsstelle Sallstraße, Sallstr. 24, 30171 Hannover statt. Beginn: 5.12.2016, Kosten 40 Euro gesamt. Um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 0511- 85 87 77.

