Was sagt unsere Kanzlerin zur US-Wahl?

Washington (Vereinigte Staaten): White House | Sie zählt auf, was die demokratischen Werte einer freien Welt sind, nachdem sie dem neuen Präsidenten zur Wahl gratuliert hat und bietet die Zusammenarbeit unter diesen genannten Bedingungen an.Erstklassig.Filmausschnitt von der FAZ Filmausschnitt von FOCUS In einem ZDFspezial berichtet Matthias Fornhoff über die ersten Reaktionen aus Washington.Und bei Markus Lanz:Großartige Gäste und ihre Statements über die Wahl und wie es dazu kommen konnte bei Markus Lanz, unter ZDF – Mediathek zu finden. Dieter Kronzucker und vor allem der Dieter Nur in Hochform neben einer fantastischen Politbeobachterin Sylke Tempel.(Film stand noch nicht bereit, als ich das gepostet habe ...)Na, dann werden wir uns mal arrangieren (müssen).... von der politbeobachterin Francis Bee