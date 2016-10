Radltour mit Überraschungen

Wir haben Habichte, Bussarde und Eulen. Ein Bussard hat mich mal mit den Flügeln am Kopf gestriffen, als ich morgens im Haldunkel zur Arbeit radelte. Ich hatte davon einen roten Streifen auf der Wange, der mich einige Zeit begleitete.Ich wartete also auf den nächsten Schrei und kramte meine Fotokamera heraus.Und da sah ich ihn (oder sie) ... weit weg ... hoch oben auf einem Ast. Ich konnte ihn kaum erkennen, aber die Schreie, wie es für einen größeren Greifvogel typisch ist, kamen von dort.Meine Kamera gab alles, und ich habe das Objektiv (400 mm) voll ausgefahren. ... jetzt ganz still halten ... am Ende hatte ich ca. 50 Fotos geschossen.Ich glaube, dass es ein Adler ist. Zumindest behauptet das mein Vogelbuch. Das Gefieder, die Größe und ein kleiner gelber Streifen auf der Nase, sollen die Erkennungsmerkmale sein.Aber seht selbst ... die Ausbeute habe ich auf das beste Foto beschränkt. Es war doch zu weit weg und die Fichten in dieser Ecke sind sehr hoch und dazu dunkel.Ich bin dann weitergeradelt, nachdem er lautlos davon geflogen war. Im Übrigen hatte er mich die ganze Zeit im Blick und immer wieder den Kopf so gedreht, damit er mich richtig sehen konnte.Danach habe ich noch neue hundische Bekanntschaften geschlossen und war auf einer Hundewiese gelandet.Ganz zum Schluss habe ich dann noch einen Graureiher an einem Weiher ... nein, es ist ein Teich, aber Teich reimt sich nicht auf Reiher ... fotografieren können. Es war schon spät und ziemlich dunkel und ebenso weit weg, wie der Adler.... von der faszinierten Francis Bee