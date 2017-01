Liken erwünscht ...

Ein neuer Artikel ist veröffentlicht.

Ich habe einen "hochwissenschaftlichen" Bericht verfasst ... mitten in der Nacht, als Tief 'Egon' wütete und ich mal wieder schlaflos herumlag. Doch die Zeit, in der man ohnehin nicht müde ist, kann auch anders genutzt werden und so begab es sich zu der Zeit ... mein Großvater würde jetzt sagen: ... es begab sich zu der Zeit, als die Elbe rauchte, die Oder brannte und der Rhein ins Wasser fiel. Jedenfalls habe ich die Zeit genutzt, um eine kleine ' Biografie ' zu schreiben.Und damit Ihr auch alle etwas davon habt, besucht mich auf meiner neu eingerichteten Webseite ... es ist noch nicht alles Perfekt, auf der Webseite. Ich habe noch immer einiges nicht ganz im Lot, aber ... es lässt sich, glaub´ ich, schon sehen.Oder was meint Ihr?... von der Francis Bee, die über ihre Verwandten schrieb.