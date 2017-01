Der Bulli kommt ...

... von VW.

Ich mache ja sonst keine Werbung ... für andere und schon gar nicht für Autos. Aber hier mache ich mal eine Ausnahme. Ich habe gerade ein Blechexemplar entdeckt, welches ich für mich in der Zukunft vorstellen kann, wenn er denn mal gebaut und dann auch noch bezahlbar ist. Der I.D. BUZZ. Er soll der Bulli-Nachfolger werden.Vorgestellt von VW auf Autobild der Woche Das Foto scheint eine Coputeranimation zu sein.Wenn der so kommt ... ich finde ihn irgendwie knuffig ... dann könnte ich ...Und was der alles können / kann soll ... oder so.... von der werbenden Francis