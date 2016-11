BALI SPECIAL 2018

~ Im Einklang mit der Natur auf Bali.Kennen Sie auch das Gefühl, nach einem langen Arbeitstag gestresst, erschöpft und lustlos zu sein? Aktivitäten, die Sie früher gern getan haben, machen Ihnen keinen Spaß mehr. Sie erleben vieles als sinnlos, lästig und anstrengend. Mit diesen Emotionen sind Sie nicht alleine-viele Menschen haben die Fähigkeit zur Entspannung verlernt. Jeder dritte Berufstätige in Deutschland fühlt sich ausgebrannt und erschöpft. Diese Situation endet häufig mit einem sogenannten „Burn Out“. Der Begriff „Burn Out“ kommt aus dem Englischen und bedeutet „ausgebrannt“. Damit wird ein chronischer körperlicher und emotionaler Erschöpfungszustand definiert. Die Betroffenen fühlen sich sehr stark energielos. Der Ausgangspunkt des Burnouts ist eine hohe und teilweise langanhaltende Stressbelastung, die für die Produktion von Stresshormonen im menschlichen Gehirn verantwortlich ist. Häufig wird dies jedoch nicht erkannt und einfach unter „zu viel Stress“ abgelegt. Dabei ist es gerade wichtig, die ersten Symptome rechtzeitig zu erkennen und gegenzusteuern, damit es gar nicht erst zum Burn Out kommt.Denn wenn Stress und Ärger verhindern, dass Sie Ihre Energie-Ressourcen regelmäßig aufladen, dann ist es gut rechtzeitig die Bewältigung Ihrer Symptome ganzheitlich anzugehen, um mit mehr Gelassenheit Ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten. Wir bieten Ihnen einen Ausweg an. Lernen Sie mit uns Ihren Körper und Ihre Seele besser zu verstehen. Mit dem TCM-Stressmanagement, Qigong und der Achtsamkeitsmeditation, sowohl am Strand als auch in grüner Natur finden wir hier perfekte Voraussetzungen um Ihnen bestmöglich zu helfen.Hier lernen Sie viele neue Aspekte kennen, die dabei helfen, mehr Gesundheit in Ihren Alltag zu integrieren. Die schönen Natureindrücke und die frische Meeresluft bringen frischen Wind in Geist und Körper. Es ist ein wunderschöner Ort, um den Alltagsstress zu vergessen und neue Kraft zu tanken. Kehren Sie gesund und entspannt in den Alltag zurück.Über uns der klare blaue Himmel ..., unter uns das weite blaue Meer....Qigong ist eine alte chinesische Methode zur Vorbeugung und Erhaltung der Gesundheit.Qigong hat vielerlei wunderbare Auswirkungen, die konkret für den Übenden spürbar werden. Es wird nicht nur erfolgreich zur Prävention und Behandlung von körperlichen Beschwerden eingesetzt, sondern auch zum mentalen Training und zur seelischen Schulung.Die nahezu meditativen Bewegungen fördern die Klarheit und Flexibilität der Gedanken sowie das Gedächtnis und die Fähigkeit zur Konzentration auf das Wesentliche.Qigong sorgt darüber hinaus als Ausgleich zur geistigen Kopflastigkeit für ein neues „Bauchgefühl“. Es leitet die Flut von aufgewühlten Emotionen und Gedanken in den „See der Stille“, so entsteht eine innere Ruhe und Balance, die dabei hilft, loszulassen und Abstand zu gewinnen.Einklang mit der eigenen inneren Harmonie.Mit der Hilfe von Achtsamkeitsmeditation im TCM-Urlaub auf der Insel Bali, kann man selbst in wenigen Tagen seinen Stress abbauen, besser als in seiner heimischen Umgebung. Am Meer ist die Stressbewältigung besonders leicht, weil die frische Meeresluft den Stoffwechsel ankurbelt und den Abbau von Stress fördert.Bei der Achtsamkeitsmeditation werden Sie bei Ihrem Vorhaben Stress abzubauen umfangreich unterstützt. Sie lernen, die Achtsamkeitsmeditation zu praktizieren, was Sie bei Stress im Alltag am besten tun sollten und wie Sie die Achtsamkeitsmeditation in Ihren Alltag einbauen können. Es ist eine hochwirksame Methode umfassender Selbstkultivierung, um Ihre Gesundheit und Vitalität zu stärken, wieder in Einklang mit Ihrer eigenen inneren Harmonie zu kommen und sich selbst und sein Leben ins Gleichgewicht zu bringen.~ deutschprachige ReisebegleiterinBali wird oft als „Insel der Götter " oder „Insel der 1000 Tempel" bezeichnet. Auf unseren ausgewählten Ausflügen möchten wir Ihnen einige Besonderheiten Balis näherbringen. Sei es ein Ausflug im traditionellen Fischerboot zum Sonnenaufgang oder ein Tag in Ubud, dem kulturellen Zentrum Balis. Ubud ist umgeben von prächtigen Reisterrassen, tropischen Wäldern und wilden Schluchten. Auch einige beeindruckende Tempelanlagen finden sich in der näheren Umgebung.Das Holiway Garden Resort & Spa ist ein Ort der Kraft und Inspiration. Grüne Bergketten hinter Ihnen – der glitzernde Ozean vor Ihnen. Die Naturverbundenheit und das ökologische Konzept des Resorts und nicht zuletzt die traumhafte Lage am Meer, laden Sie ein zum Relaxen, Träumen und sich Verwöhnenlassen.Tun Sie sich etwas Gutes!Preis: 3299,- EuroDie Mindestteilnehmerzahl liegt bei 15 Personen.In diesem Preis sind folgende Leistungen enthalten:Linienflug in Economy Class ab/bis Frankfurt mit einer renommierten IATA FluggesellschaftTransfer (Denpasar Flughafen – Hotel – Denpasar Flughafen)13 Übernachtungen im 1/2 Doppelzimmer (EZ auf Anfrage möglich; sollte sich kein Zimmerpartner finden, ist der Einzelzimmer-Zuschlag 300,- Euro zu zahlen)Vollpension (inkl. vegetarischer Gerichte) ohne GetränkeSeminarprogramm inkl. Seminar- und Übernachtungsort:Holiway Garden Resort & SPA Bali ****81173 Tejakula, BulelengJl. Segara Benben, Desa SambirentengBali, IndonesienReferenten:1. Gunawan WibisonoDiplom (DTA) Tuina2. Glen Kieran HummelPhysiotherapeut-Bachelor Of Health3. Sabrina BöhmReiseverkehrskauffrau, ReisebegleiterinHoliway Garden Resort & SPA BaliIn einem tropischen Gartenparadies an der Nordküste Balis (Indonesien), unmittelbar an der Balisee liegen die Ferienhäuser und Bungalows des Holiway Garden Resort & SPA. Kokospalmen, Mango- und Cashewbäume spenden kühlenden Schatten und Rasenflächen öffnen den Blick zum Meer.Gebaut und gestaltet nach Feng-Shui-Regeln und baubiologischen Aspekten vermittelt das ECO-Resort Harmonie und Wohlbefinden. Die Villen und Bungalows sind so auf dem Gelände angeordnet, dass sie Ihnen größtmögliche Privatsphäre bieten.Unser Hotel „Holiway Garden“ verdankt seinen Namen zum einen dem „Heiligen Weg“, dem „Jalan suci“, der durch die Anlage führt und über den einmal im Jahr eine Prozession zieht. Zum anderen steht „Holiway“ aber auch für „Holistic Way of Life“, dem Leben in Ganzheitlichkeit. Dementsprechend ist der Resort eine perfekte Voraussetzung, um Körper, Seele und Geist in eine ausgeglichene Balance zu bringen.