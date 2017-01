Anprangern von Tierrechtsorganisationen

'PETA tötet Tiere'

... das ist nur eine Aktion, die von Tierschutz-Gegnern in die Welt gesetzt worden ist.Der WDR hat sich PETA vor Ort genau angesehen: WDR Auch der WWF war schon im Fokus, wie auch Greenpeace und andere Organisationen, die sich für den Tier- und Umweltschutz einsetzen.Daunen ... lebendig gerupft ... von Spiegel TV . Und wenn man die Wahrheit herausfinden will lebt der Reporter gefährlich. Und die Überwachung? Gibt es so gut wie gar nicht.Der Grund ist einfach: die Falschmeldungen sind Produkt von jenen Firmen / Menschen, die Tiere und die Umwelt nicht geschützt sehen wollen. Verschiedene Gründe, ein Ziel: Macht, mehr Freiheiten für ihre Firmen auch in einem Naturschutzgebiet nach Öl zu bohren oder and. Rohstoffe zu fördern, ohne auf Umweltauflagen rücksicht nehmen zu müssen. Die Ausbeutung von Einheimischen, Erniedrigungen, Abhängigkeiten schaffen und Arm halten.Was dabei heraus kommt, sehen wir massenhaft. Die Arbeitsverhältnisse in der Textilverarbeitenden Industrie, die sich ins Ausland zur Billigproduktion abggesetzt hat, ist nur ein bekanntes Beispiel von ganz vielen. Deutsche Firmen sind genauso beteiligt, wie Firmen aus dem Ausland.Übrigens: ein Freihandelsabkommen würde diese Mißstände nur noch verschärfen bzw. erhöhen.Und da gibt es immer noch Menschen, die die Wahrheit gar nicht wahr haben wollen.... von der entsetzten Francis Bee, die Alternativen sucht und auch findet.