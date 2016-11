Stellungnahme des Integrationsbeirates der Stadt Garbsen.

Sonntag, 06. November, 15:00 Uhr: Die Italienische Gemeinde in Garbsen hat zurKranzniederlegung am Mahnmal gegenüber dem Gelände des ehemaligenKonzentrationslagers eingeladen. Sie tut dies Jahr für Jahr, damit die Schrecknisse der Nazi-Herrschaft nicht in Vergessenheit geraten.Zwei Stunden später, um 17:00 Uhr in der Rathaushalle: Die aufgereihten Stühle sind bis aufden letzten Platz besetzt. Im Gedenken an die Novemberpogrome 1938 tritt der EuropäischeSynagogalchor auf. Die Vorstellung ist nicht nur ein Kunstgenuss erster Güte, sie ist auch einBindeglied zwischen den Nachkommen ehemaliger Opfer und Täter.Und dann diametral entgegengesetzt dies:Ebenfalls aus Anlass des Jahrestages der sog. Reichspogromnacht postet eine BerlinerNeonazi-Gruppe am 10. November auf ihrer Facebook-Seite einen Stadtplan von Berlin undmarkiert darauf ca. 70 Geschäfte und Einrichtungen, die jüdischen Mitbürgern gehören, mitAdressen. Darunter sind auch Kitas und Schulen. Dazu schreibt sie den Song-Titel „Heut istso ein schöner Tag“ und „Juden unter uns“. Dieser Antisemitismus ist an Zynismus kaum zuüberbieten. Der Integrationsbeirat der Stadt Garbsen verurteilt diese abscheuliche Tat aufdas Schärfste und fordert die sozialen Netzwerke auf, derartige Übergriffe auf ihren Seitennicht zu dulden.