YOGA bei der Turn-Vereinigung Döhren

Yoga-Kurs für Anfänger bei der Turn-Vereinigung Döhren

Der Kurs beginnt am Donnerstag dem 27.10.2016 um 18.00 Uhr in der Turnhalle

Olbersstr. 13 (Eingang am Bahndamm) unter fachlicher Leitung einer Yoga-Lehrerin.

Der Kurs endet am 15.12.2016 und umfasst 8 Übungsabende.

Anmeldung über Telefon 05102-2227

Yoga ist für jeden geeignet und kann unabhängig vom Alter und Vorkenntnissen erlernt und praktiziert werden. Es werden Körperübungen, Atemtechniken, Entspannung und Konzentration geübt. Matten werden gestellt werden.