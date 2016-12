Halle eingeweiht: Ab jetzt kann offiziell in Döhren geklettert werden

Neben einer Reihe von Mitgliedern des Bezirksrates und dem Döhrener Ratsherrn Angelo Alter, der sportpolitischer Sprecher der SPD ist, konnte der 1. Vorsitzender der DAV-Sektion Hannover, Manfred Bütefisch, auch Bezirksbürgermeisterin Antje Kellner begrüßen. Kellner erinnerte in ihrem Grußwort an den nicht ganz einfachen bürokratischen Weg, bis endlich die Kletterhalle ihre Pforten öffnen konnte. „Auf dem Weg bis zur feierlichen Eröffnung am heutigen Tag hatten Sie so manchen unerwarteten Zwischenstopp und Umweg zu verkraften. Es brauchte sicher oft die Zähigkeit und das Durchhaltevermögen erfahrener Alpinisten, um auf diesem Weg nicht schlappzumachen.“, sagte sie und zeigt sich optimistisch: „Diese Kletterhalle, demnächst noch um eine Außenkletterwand ergänzt, wird sicher zu einem großen Anziehungspunkt in Döhren werden.“Zuvor hatte Claudia Carl, die 2. Vorsitzende der hannoverschen Sektion, vor den Augen der zahlreichen Gäste die hohen Wände erklommen und damit die Halle ihrer Zweckbestimmung übergeben.In die wettkampftaugliche Halle wird zukünftig auch die Geschäftsstelle des DAV Hannover zu finden sein. Außerdem soll ein kleines Cafe das Angebot bereichern.