Politiker pendelten mit einem Shuttle-Service zwischen Wülfel und Mittelfeld

In beiden Treffs hatten die Kinder und Jugendlichen gemeinsam mit den Betreuern sich viel Mühe gegeben, ihre Besucher richtig zu empfangen. Mit süßen Waffeln mit viel Puderzucker wurden die Bezirksratspolitiker in Mittelfeld begrüßt, Tee, kleine Snacks und ein Interview-Team warteten auf sie im Wülfeler Jugendtreff. Der Bezirksrat nahm die Einladung gerne an. SPD und Grüne waren fast vollständig vertreten, auch die Einzelvertreter der FDP, der Linken und der „Partei“ schauten vorbei. „Wir haben viele wichtige und interessante Informationen bekommen“, lautete das Fazit von Bezirksbürgermeisterin Antje Kellner.