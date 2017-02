Briefmarken, Denkmal, Feuerwehr und Schule: SPD hat viele Themen für die nächste Bezirksratssitzung

: Warum wurde der Briefmarkenautomat an der Postagentur in der Abelmannstraße abgebaut? Und wo können Döhrener noch Briefmarken der Post außerhalb der Ladenöffnungszeiten kaufen? Auf diese Fragen hofft die SPD auf eine Antwort.Das historische Mahnmal zum 1. Weltkrieg auf dem alten Döhrener Friedhof an der Fiedelerstraße soll gesäubert, die kleine Parkanlage regelmäßig gereinigt werden. Dies wird in einem Antrag gefordert, der im Bezirksrat zur Abstimmung stehen wird.: In einer weiteren Anfrage wollen die Sozialdemokraten über den Planungsstand für den Umzug der Freiwilligen Feuerwehr Wülfel an einem anderen Standort informiert werden.Aufgeschreckt durch einen Bericht in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, wonach aus polizeilicher Sicht die Gegend um die Helmstedter Straße problematisch sein soll, will die SPD nun wissen, welche Erkenntnisse den Behörden hierzu vorliegen.und das Schulgebäude der Grundschule Suthwiesenstraße selbst sind Gegenstand von Anfragen und Anträgen der SPD-Fraktion. Es wird nach dem baulichen Zustand und den jüngsten Reparaturmaßnahmen an der Turnhalle der Schule gefragt und in einem Antrag gefordert, dass der geplante Neubau der Bildungsanstalt eine möglichst hohe Priorität erhält.In weiteren Anträgen beschäftigen sich die Sozialdemokraten mit Verkehrsschildern, Radwegen und Ampelschaltungen. Ein eingebrachter SPD-Antrag dürfte sich allerdings zwischenzeitlich erledigt haben. Darin wird gefordert, endlich wie schon lange versprochen, den Fußweg an der Peiner Straße vor dem „Kleinen Gallier“-Kindergarten zu befestigen. Kaum lag dieser Antrag im Rathaus vor, begannen dann aber schon die Bauarbeiten.Die Sitzung des Bezirksrates Döhren-Wülfel beginnt am Donnerstag, den 9. Februar um 18:00 Uhr im Saal des Freizeitheims Döhren.