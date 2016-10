Vom Broadway zu den Champs Elisees

Der, der Turn-Vereinigung Döhren eng verbundene Sänger und Musiker Paul Harwin

präsentiert am 9.Oktober um 16.00 Uhr im Freizeitheim Döhren einer Musik-Revue: „Vom Broaway bis zu den Champs Elysees“

Eine musikalische Reise von New York über London nach Paris. In 2 Stunden führt uns Paul Harwin mit seinen Musikern vor grandioser Bühnenkulisse in die Welt der Schlager von Frank Sinatra. Dean Martin, Louis Armstrong, Tom Jones, Gilbert Becaud und Edith Piaf.