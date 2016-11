Skatturnier in Mittelfeld

Hannover: Nachbarschaftstreff Hannover-Mittelfeld | Liebe Skatbrüder! Und wieder rückt Weihnachten näher und damit die Zeit für ein großes Skatturnier. Der Verein Eugenesen Alaaf als Ausrichter lädt alle Interessierten ein, am 2. Dezember beim Preisskat teilzunehmen. Beginn ist 19 Uhr im Nachbarschaftstreff Mittelfeld, Am Mittelfelde 104.

Als Preise winken traditionell Gänsebraten, Enten, Schinken und Würste. Garantiert jeder Platz wird prämiert!

Für alle die nicht Skat spielen wollen, bieten wir eine Kniffelrunde an, bei der auch Preise gewonnen werden können.

Bitte bis spätestens 26. November bei Dieter Ganteföhr, Tel. 80096761 oder 0162/1908905 anmelden. Das Startgeld beträgt 12,- Euro.

Gefällt mir