Prunksitzungbei den Eugenesen in Mittelfeld

Alle karnevalsbegeisterten Hannoveraner und die, die es noch werden möchten, sollten sich schnell Karten sichern, denn diese Prunksitzung ist ein echtes Highlight im hannoverschen Karneval. Sie erleben in einem ca. 4-stündigen Programm die Mega Girls, wortgewandte Büttenredner, ein Männerballett, schnuckelige Mittelfelder Tanzmariechen, das Tanzpaar Maja Beschenboßel & Julian Ebbecke (amtierender Niedersachsenmeister im Paartanz), den Eugenesen, und die Prinzenehrengarde mit ihrem aktuellen Showtanz „Kobolde – aller bunten Dinge sind vier“. Mit diesem Tanz sind auch sie amtierender Niedersachsenmeister. Bereits zum 12. Mal wurden sie in der Sparte karnevalistischer Schautanz Niedersachsenmeister.Nachdem das letzte “Eugenesen Alaaf“ verklungen ist kann noch lange das Tanzbein geschwungen werden zur Musik von DJ Benny, der Musik für jeden Geschmack auflegt.Auch das Hannoversche Stadtprinzenpaar wird erwartet. Seine Tollität Prinz Rüdiger I. und Ihre Lieblichkeit Prinzessin Nora I. werden den südlichsten Zipfel ihres Herrschaftsgebietes besuchen und Stimmung in den Saal bringen.Für die Große Gala-Prunksitzung am 28. Januar 2016 um 19:11 Uhr gibt es noch Karten (17 und 19 Euro), also schnell zugreifen!Am 29. Januar 2016 um 14:33 Uhr findet die Große Familiensitzung stattKarten zu 9,50 Euro sind im Vorverkauf oder an der Tageskasse erhältlich..Vorverkauf: Friseur Ludwig, Giesener Str. 3, 30519 Hannover-Mittelfeld, oder telefonisch unter 0511/8791212.Außerdem verkauft der Karnevalsverein Eugenesen Alaaf am 4. Februar 2017 ab 10 Uhr Kostüme aus seinem Fundus. Bis 13 Uhr können Kostüme und allerlei Zubehör zum kleinen Preis erworben werden. Greifen Sie zu – es gibt Kleider, Hüte, Schuhe, für Erwachsene und vieles für Kinder.Der Kostümverkauf findet in der Vereinsstätte Bunker statt, Grabenweg 23, Hannover-Mittelfeld.