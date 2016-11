Ins Songfest-Projekt kommt Bewegung

Technik hinweg zu helfen umnur das Hauptlicht der Kirche einschalten zu können.Nach dem in den voran gegangenen Proben den etwa 240 begeisterten Sängerinnen und Sängern die Musikstücke vorgestellt und mit den Stimmen in einzelnen Trainings einstudiert wurden, machten sich die Vokalcoaches Sandra van Detten und Julie Okuesa und Projektleiter Silas Edwin nun daran mit ihnen die Chorografien für die ersten Stücke zu üben. Natürlich kam dabei das Singen selbst nicht zu kurz und nebenbei wurde hier und da die Betonung noch ein wenig verbessert. Ein Mal im Monat treffen sich die Mitglieder um für die große Gala am 4. März 2017 im Theater am Aegi zu üben. Karten dafür sind inzwischen im Vorverkauf erhältlich. Natürlich reicht es nicht nur ein Mal im Monat die Lieder zu üben. Daher gibt es auch „Hausaufgaben“: So hat jedes Mitglied bei seiner Anmeldung ein Songbook und eine CD erhalten um zu Hause die Stücke zu üben.