Im Freizeitheim wird bald im Treppenhaus getratscht

Das Südstädter Komöd‘chen hat sich die bearbeitete und modernisierte hochdeutsche Fassung des Stücks von Florian Battermann als Vorlage genommen und noch einmal für die Aufführung in Döhren überarbeitet. Am Freitag, den 17. März, wird sich dann im Saal des Freizeitheims Döhren zur Premiere von Tratsch im Treppenhaus“ der Vorhang öffnen und sich die Frage stellen: „Sind wir nicht alle ein bisschen Frau Bode?“ Die ambitionierten Schauspieler der Döhrener Theatergruppe versprechen wieder unterhaltsame Stunde wenn Tratschtante Martha Bode (Irmel Henco) und der Steuerinspektor a.D. Walter Brockmann (Rainer Picht) im Treppenhaus aufeinandertreffen. Weiter im Ensemble mit dabei: Gabi Dragon als Witwe Knauer, Mike Gerhardy als Schlachtermeister und Vermieter Bernhard Kaiser, Jürgen Heckmann als unerwartet aufkreuzender Neffe Marcus Brockmann, Anja Schrage als Bäckerei-Verkäuferin Silvia Steinbrecher und Birgit Ehrlinspiel als dessen Tante Gerda.Für alle sechs geplanten Vorstellungen an den zwei Wochenenden vom 17. bis 19. März und vom 24. bis 26. März können ab 6. Februar Karten im Vorverkauf (Schreibwarengeschäft Suat Kaya, Hildesheimer Straße 268) erworben werden.