Eugenesen Alaaf! Im Hangar No. 5 wurde Karneval gefeiert

Zahlreiche Promis schunkelten an den Tischen mit. Eugenesen-Präsident Rolf Ballreich konnte die Landtagsabgeordneten Doris Schröder Köpf (SPD) und Dirk Toepffer (CDU) ebenso begrüßen wie Bezirksbürgermeisterin Antje Kellner (SPD) und ihre Stellvertreterin Claudia Meier (Grüne), die Regionsabgeordnete Maria Hesse (CDU), den Ratsherrn und Vorsitzenden der SPD Döhren-Wülfel, Angelo Alter (mit einigen Mit-Vorständlern im Gepäck), sowie einer ganzen Reihe von Bezirksratsmitgliedern.Von den 200 Mitgliedern sind 120 Eugenesen aktiv beim karnevalistischen Programm dabei. Immer wieder setzen sich bei Wettkämpfen die Mittelfelder an die Spitze. So errang die Aktivengarde mit ihrem Koboldtanz den aktuellen Titel des Niedersachsenmeisters, ebenso wie das Eugenesen-Mariechen Lina Ebbecke und – bei den Junioren - Lilly Ebbecke.