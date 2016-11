Der neue Prinz Karneval von Döhren heißt Wolfgang IV.

Der älteste Döhrener Karnevalsverein hat das Recht, einen eigenen Stadtteilprinzen zu küren. Seit 1950 gibt es eine ununterbrochene Liste von Tollitäten. Laut alten Überlieferungen soll es aber schon vor dem Zweiten Weltkrieg in Döhren blau-weiße Karnevalsprinzen gegeben haben. Traditionell im Anschluss an ein Wurstessen wird jedes Jahr der neue Herrscher des Frohsinns im Bernwardshaus an der Helmstedter Straße proklamiert. Bis zu diesem Zeitpunkt ist sein Name geheim. Nur der Präsident und sein Stellvertreter wissen – natürlich mit Ausnahme des Prinzen selbst – um den Namen des Geehrten.Wolfgang IV. wurde mit einem dreifachen „Döhren Alaaf“ begrüßt, dann gab es das Kommando „Mariechen tanz!“ Funkenmariechen Josefin Jaspers wirbelte über die Bühne und begeisterte die Zuschauer, die dicht an dicht an den Tischreihen saßen. Mit dabei: Hannovers neue Karnevalsprinzessin, ihre Lieblichkeit Nora I. Neben dem Auftritt des Funkenmariechens gab es weitere Kostproben aus dem neuen Programm der Blau-Weißen zu sehen. So rückten die Showgirls angeführt von Asterix und Obelix als Gallier ein und die drei „Heiopeis“ stellten ihre jüngsten Songs vor. Grußworte vom Bezirksrat überbrachte Bezirksbürgermeisterin Antje Kellner, wie sie sagte, „ von einem närrischen Verein zum anderen.“