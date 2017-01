Das große Flohmarkt-Wochenende

Der beliebte 2.-Hand-Flohmarkt für Frauenkleidung, Schmuck, Accessoires - ein Nachtflohmarkt

Döhrener Tradition-Flohmarkt: Der echte …

Der große Second-Hand-Basar für Baby- und Kindersachen

Hannover: Freizeitheim Döhren | Ein MUSS für alle Flohmarktfreunde:Das Freizeitheim Döhren hat sich in den vergangenen Jahren als Zentrum für Flohmärkte und Basare etabliert. Deshalb wird wegen des großen Erfolges in diesem Hause das „Flohmarkt-Wochenende“ wiederholt:Frauen-Flohmarkt Frühjahr 2017Regelmäßig im Frühjahr und Herbst bietet der spezielle „Flohmarkt für Frauen“ ein besonderes Angebot: gepflegte Garderobe, modische und ausgefallene Kleidung, Schmuck verschiedenster Geschmacksrichtungen, Accessoires und vieles mehr.Hier bieten sich für Frauen jeden Alters Möglichkeiten zu verkaufen, zu stöbern, zu kaufen und in sehr gemütlicher Atmosphäre sich zu treffen- zum Plausch. Auch deshalb haben die Veranstalter diese etwas ungewöhnliche Zeit gewählt: freitags abends- das ist einmalig in der Region Hannover!Und der letzte Flohmarkt war ein Riesenerfolg- für Verkäuferinnen und Käuferinnen!Eintritt frei.Anmeldung unter Telefon 0511-168-49112 oder 0511- 168-4033 möglich.Tisch 7,50 € / Platz für Kleiderständer bitte mit angebenSeit Jahren ist dieser Termin bekannt und beliebt. Ein breites Angebot an Flohmarktartikeln wird angeboten: Kunst und Kitsch, Kleidung, Bücher, Schmuck, Einrichtungsgegenstände und Geschirr- alles was sich im Keller und auf dem Dachboden findet. Und ganz wichtig: zu sehr angemessenen Preisen. Hier kann man/frau ein Schnäppchen machen.Neben dem Verkaufen und Kaufen ist es auch ein beliebter Treffpunkt im Stadtteil: Leute treffen, Bratwurst essen, klönen, schöner kann man einen Samstagvormittag kaum verbringen.Eintritt ist freir*innen bitte per Mail an fzh-doehren@hannover-stadt.de Sie können nur auf Ihren Namen max. 2 Tische reservieren. Ihr Tischwunsch muss bis zum 20.2.2017 bei uns eingegangen sein. Bei zu vielen Tischwünschen entscheidet das Los. Wenn Sie einen Platz bekommen haben, erhalten Sie eine Bestätigungsmail. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Absagen verschicken.Tisch 7,50 € Die Tischgebühren werden am Einlass kassiert.Eintritt für Erwachsene 1,-€, Kinder bis 12 Jahren frei.An knapp 100 Verkaufsständen werden qualitativ hochwertige Secondhand-Artikel angeboten: gepflegte Garderobe und Sportkleidung (in allen Größen vom Baby- bis zum Teenageralter), Spielwaren, Gesellschaftsspiele, Spielkonsolen, CDs, Bücher, aber auch Bobby-Cars, Fahrräder, Kindersitze und Kleinmöbel.Die Veranstalter sorgen für faire Konditionen: das Hauptangebot stammt von privaten Anbietern. Einige wenige gewerbliche Stände mit hochwertigen – teils neuen – stark reduzierten Waren (Kleidung und Spielwaren) sind zugelassen.Ein besonderes Highlight: der „Kinderflohmarkt“: auf dieser besonderen begrenzten Verkaufsfläche können Kinder (bis zu zwölf Jahren – ohne Eltern) ihre Waren anbieten- zum Kauf oder Tausch und ohne Standgebühren. Achtung: begrenzte Fläche! Keine Garantie!Das Rahmenprogramm mit Kinderkino und Kinderschminken findet bei den Kleinen besonderen Anklang.Der Biergarten bietet kleine Snacks und Getränke für Groß und Klein.bitte per Mail an fzh-doehren@hannover-stadt.de Sie können nur auf Ihren Namen max. 2 Tische reservieren. Ihr Tischwunsch muss bis zum 20.2.2017 bei uns eingegangen sein. Bei zu vielen Tischwünschen entscheidet das Los. Wenn Sie einen Platz bekommen haben, erhalten Sie eine Bestätigungsmail. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Absagen verschicken.Tisch 7,50 € / Kinderdecke im "Kinderflohmarktraum" freiNicht angemeldete Verkaufsstände haben keine Chance, im Haus Platz zu finden.Aufbau der Verkaufsstände ab 12 Uhr.Einlass der Käufer/innen ab 13 Uhr._______________________________________________________________________Wir kooperieren mit dem FairKauf Hannover http://www.fairkauf-hannover.de/ und bieten unseren Verkäuferinnen und Verkäufern die Möglichkeit, zum Ende des Basars die nichtkauften Waren zu spenden. Diese werden dann von FairKauf abgeholt._______________________________________________________________________Kontakt:Freizeitheim Döhren – An der Wollebahn 1 – 30519 Hannover -Telefon 0511 / 168 49112 oder 0511-168- 40334 oder per Email: fzh-doehren@hannover-stadt.de