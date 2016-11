Damals in Döhren: Schüleraustausch anno 1986 mit Frankreich

Der Schüleraustausch zwischen der Dietrich-Bonhoeffer-Schule und unserem Nachbarland bestand damals schon seit drei Jahren. Döhrener Schüler fuhren nach Frankreich, die französischen Pennäler kamen nach Deutschland. „Ziemlich anstrengend, aber es macht Spaß“, beurteilte Gesine Henning seinerzeit das Austauschprogramm. Zum Empfang der jungen Gäste aus Lisieux kam sogar Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg in die Realschule in Döhren.Seit weit über 30 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.