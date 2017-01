Neujahrstreffen 2017 des RV Concordia Hannover

Das Wetter spielte mit, als sich die Concorden am Samstag, 21. Januar 2017, zum Neujahrsempfang auf der Terrasse bei Alexandria trafen. Trotz starker Erkältung hatte Michael mit seinen Helfer wieder alles vorbereitet.Als gegen 16:00 Uhr nach und nach die Sportfreunde eintrafen, waren der Feuerkorb und der Grill schon angeheizt. Im Pavillon heizten die beiden Gaspilze, die uns unser Sponsor „Ascop Systemhaus“ wieder zur Verfügung gestellt hatte, den Raum gut auf. Die Stehtische mit Kerzen, Musik von Gisela und Bilder vom Radfahren schafften den entsprechenden Rahmen. Monika bestückte liebevoll das Buffet mit Schmalzbroten und Glühwein. Schnell kamen angeregte Gespräche und die entsprechende Stimmung auf. Pläne für das Jahr wurden besprochen und gemeinsame Radtouren geplant. Am Grill sorgten Doris und Wolfgang ständig für Nachschub an perfekt gegrillten Würstchen. Aus der Vereinsgaststätte gab es Getränke und mehr. Doris und Bernd machten dazu noch einige Fotos, siehe unter: www.rv-concordia-hannover.de/ und auch die alte Teambekleidung von Decca wurde wieder gegen Spende ausgelegt.Ja, es war ein schöner Nachmittag, dieses Neujahrstreffen der Concorden.