STERNSINGERAKTION 2017 20*C+M+B+17

AKTION DREIKÖNIGSSINGEN 2017

Dieses Jahr geht es um den Klimawandel und was er zum Beispiel in der Region Turkana in Kenia verursacht. Die Familien dort haben nichts zum Klimawandel beigetragen, müssen aber mit den schlimmen Folgen leben. Die Sternsinger helfen vor Ort. Wie das ist, wenn man kein gutes Trinkwasser zur Verfügung hat, habe ich selber im Sudan erlebt.So machen sich für St. Maria in Pattensen 5 Gruppen auf den Weg um Gottes Segen zu bringen und ein Segen für andere Kinder zu sein.Frau Hellmann ist eine der Erwachsenen Betreuerinnen, die auch für die Logistik der Gruppe zuständig ist. Koldingen war als erstes dran, danach haben Janne (9Jahre) als Melchior, Carola (10Jahre) als Balthasar und Julia (10 Jahre) als Caspar noch Reden und Hüpede-Oerie vor sich. Die nächsten Tage sind die restlichen Ortsteile und natürlich die Kernstadt Pattensen dran bis sie dann am 8.Januar die Sonntagsmesse um 11 Uhr in der Pfarrkirche St. Augustinus in Hannover-Ricklingen feiern.So soll uns Jesus Christus mit seinem Segen durch das Jahr 2017 begleitenMehr auch unter www.sternsinger.de