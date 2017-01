Stolzer Regionsmeister in der U7

vom Tennisclub TSV Burgdorf hat in der Altersklasse U 7 den 1. Platz belegt.Die Juniorinnen und Junioren der Altersklasse U 7/U 8 meisterten diese sportliche Herausforderung mit Bravour. In Gruppenspielen auf Kleinfeldern mit druckreduzierten Bällen zeigten sie eindrucksvoll ihr Können im Tennisteil. Für den Sieg und gute Platzierungen sind auch die Leistungen bei den zu absolvierenden sportmotorischen Übungen wichtig. Also wurde mit ganz viel Einsatz und auch jede Menge Spaß um jeden Punkt gekämpft. Die Turnierleitung hatten Sascha Wichert und Kai Uwe Mack, Referenten für Jüngste und Schultennis.Bei der Siegerehrung gab es als Anerkennung und zur Erinnerung an diese Meisterschaft Medaillen, Urkunden und kleine Sachpreise.