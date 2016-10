Was leistet eine solidarische Landwirtschaft? Infoabend der SoLawi Wildwuchs.

Schon über 100 Menschen aus dem Calenberger Land und Hannover haben sich in einer Verbraucher-Erzeuger Gemeinschaft als Solidarische Landwirtschaft Wildwuchs e.V. zusammen geschlossen. Auf den Feldern der Bio-Gemüsegärtnerei Wessel in Leveste wächst unser gutes Gemüse. Im kommenden Jahr werden einige Anteile frei, so dass wir neue Mitgärtner und Mitgärtnerinnen aufnehmen können. Wer mehr über uns und die solidarische Landwirtschaft erfahren möchte, ist herzlich zu einem Infoabend am Mittwoch, 16. November um 19:30 Uhr im UJZ Kornstraße, Kornstraße 28 -30 in Hannover eingeladen.