Steintor: Künftig kein Platz für Lieferfahrzeuge

Nach dem diesjährigen Himmelfahrtstag wird der Bereich Steintor weiträumig für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Grund dafür ist, dass Straßenbahnhaltestelle „Steintor“ aus der Kurt-Schumacher-Str. direkt am Steintorplatz mit Hochbahnsteigen neu errichtet wird. Um möglichst schnell Fakten für das unsinnige Straßenbahnprojekt „10/17“ schaffen zu können, wird der Platz für 16 Wochen für sämtlichen Fahrzeugverkehr gesperrt. Auch der Straßenbahnbetrieb wird in dieser Zeit eingestellt.Von der Infrastrukturgesellschaft der Region Hannover „Infra“ und der Stadtverwaltung heißt es, dass durch die Vollsperrung die veranschlagten Baukosten eingehalten werden könnten.Offenbar sind bei dem gesamten Projekt immer nur die Kosten von einzelnen Teilen veranschlagt und veröffentlicht worden. Die Kosten die für den Bau, die Verkehrsführung, die Leitungsarbeiten u.v.m. anfallen wurden immer schön heraus gehalten. Das Alles um einen Kostenrahmen von 50 Mio. Eure einzuhalten und gegenüber einer Tunnelvariante konkurrenzfähig zu bleiben. Wie wir aber seit dem letzten Jahr wissen, übersteigen die tatsächlichen Kosten diese Kalkulationen um ein vielfaches (), vergl. Bericht in der "NP" Davor hat unsere Initiative Pro D-Tunnel immer gewarnt. Wie auch vor einerund vermutlichKurve vor der Ernst-August-Galerie,vor der "EAG",Radwege, hohemundStets haben wir alle Pläne und Entwicklungen auf unserer Internetseite veröffentlicht und bemüht diese auch durch die Presse bekannt zu machen. Weiter haben wir unsere fundierten Bedenken und Einwände in das Planungsverfahren eingebracht. All unsere Äußerungen wurden von den „“ desabgewiesen…Der am Steintor ansässige Geschäftsmann („Efendi Bey”) Yasar Ince fragt: „Wo sollen denn künftig die Lieferfahrzeuge halten?“Diese Frage hat Herr Ince auch zur rechten Zeit (im Genehmigungsverfahren) den Planern dieses Gewaltprojektes „10/17“ gestellt. Im Protokoll der Straßenbaubehörde heißt es dazu: „Die infra werde aber das Gespräch mit den Ladenbesitzern suchen, um Lösungen für alle zu finden”.Was ist tatsächlich passiert ? Wohl eher —