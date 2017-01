Kostenfalle bei 10/17 schnappt zu

Das Baukosten steigen ist an sich „normal“ und wird von den Meisten auch hingenommen, doch eine Steigerung der Kosten in diesem Maße und die Tatsache dass dies vorher bekannt war machen das Ganze Projekt noch unseriöser. Haben wir vor diesen Mehrkosten gewarnt, so hat Stefan Harcke, Chef der für den Umbau der D-Linie zuständigen Infra, dies als „Worst-Case-Szenario“, abgetan.Damit dem Steuerzahlern, Bürgern und Oppositionspolitikern nicht noch mehr an steigenden Ausgaben untergejubelt werden muss, werden nun die ersten Abstriche am Projekt gemacht: Zunächst wurde bereits im Herbst bekannt, dass der Umbau des Steintores in „einem Zug“ und mit einer Vollsperrung für (mind.) 16 Wochen geplant ist. Damit spart man die Kosten, Zufahrtswege zu schaffen, sie frei zu halten und bei Bedarf um zu legen.Weiterhin wurde nun zum Anfang des Jahres bekannt, dass die Fahrgäste auf einen weiteren, geplanten Aufzug am Raschplatz aus Kostengründen verzichten müssen.Das gesamte Straßenbahnprojekt ist nur „jetzt“ angegangen worden, um die für den öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) gesetzlich geforderte Barrierefreiheit zu erreichen. An die Fahrgäste und Kunden der Üstra, die das nutzen sollen, ist dabei nicht gedacht. Wenn ich schon neu baue, dann doch eigentlich so, dass ich auch mehr Komfort bieten kann, oder? Nun bekommen wir Barrierefreiheit mit langen Wegen (unter freiem Himmel) und langem Anstehen am Aufzug am Raschplatz.