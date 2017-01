Nach der erfolgreichen Weihnachtstournee sind die Danceperados of Ireland bereits seit 18.01. mit ihrem Programm über die irischen Zigeuner, den sogenannten Travellern, wieder auf Tour. Diese leben heute am Rande der Gesellschaft, waren zu ihrer Blütezeit aber bekannt als Scherenschleifer, Kesselflicker oder Pferdezüchter. Zudem brachten sie hervorragende Musiker und Tänzer hervor. Die „Life, love and lore of the Irish Travellers“ Show lässt die glorreiche Zeit der irischen Zigeuner wieder aufleben und ist natürlich zu 100% live! Neben den hervorragenden Tänzern/-innen und Musikern/-innen begeistert die Truppe ihr Publikum durch Einblendungen historischer Fotos, kleinen Spielszenen und einem dokumentarischen Charakter, den es bei anderen Shows nicht gibt. Fast jeden Abend „standing ovations“ und der Zuschauer verlässt bewegt den Ort des Geschehens - als hätte er einen großartigen Kinofilm gesehen.