Ernst-August auf seinem Ibrahim im Abendlicht....

Also Cam gen Himmel....ja, Ernst-August bot sich an. Ohne Stativ, ohne Blitzlicht in der Dunkelheit war schon, was die Einstellungen betraf, eine Herausforderung.Weißabgleich rauf und runter, ebenfalls die Isowerte....sowie halt was zur Belichtung gehört. Die ersten Versuche waren phänomenal, lolol,.....was wir auf dem Monitor sahen, war einfach nichts als schwarze Nacht!Zumindest war es eine Orientierung.....