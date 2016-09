Grausiger Fund in Hannover, Lebender Säugling und Skelettteile im Koffer gefunden.

Der junge Mann fand am Donnerstag 29.09.2016 einen Koffer in dem sich ein lebender weiblicher Säugling und das Skelett eines toten Säugling befand.Wie die Staatsanwaltschaft heute mitteilt, liegt die Geburt des Skelettierten Kindes schon eine Weile zurück. Die 22-jährige Lebensgefährtin des Mannes ist die wahrscheinliche Mutter der Kinder, sie wurde heute am Arbeitsplatz festgenommen.Die Ermittlungen in diesem Fall dauern noch an. Die Beschuldigte macht keine Angaben zu den Vorwürfen.Dem gefundenen lebenden Mädchen geht es gut, es ist in einem Kinderkrankenhaus untergebracht.Die Ermittlungen dauern an, es wird nach berichtet.gb