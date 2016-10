Kalisalzmuseum feiert Halloween

An alle Vampire, Zombies und Werwölfe!

es ist schon Tradition, dass zu Halloween dasin Empelde die Raumbeleuchtung nicht einschaltet, so dass nur die Schilder für die Notausgänge (aus rechtlichen Gründen) grün glühen.Am 30. Oktober sollten alle, die mit uns diesen "Heiligen Abend" begehen wollen, zwischen 10 ud 14 Uhr sich im Museum einfinden. Das schönste Kostüm wird prämiert! "Heilig Abend" ist die wörtliche Übersetzung von Halloween, und zu Beginn jedes Rundgangs zur vollen Stunde werden in einer Einführung dazu noch Erläuterungen gegeben werden. Also nicht nur Spaß, sondern auch Lernefekte.Apropos Effekte: Die Dekoration im Museum ist zurückhaltend und besteht aus optischen und akustischen "Gruseleffekten", denen man (bzw. Mutter) durchaus auch Kleinkinder aussetzen darf, sofern sie nicht ganz schlimm schreckhaft veranlagt sind.