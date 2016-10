Sportassistentenlehrgang 10.10.-13.10.2016 in Burgwedel

Die SportRegion Hannover veranstaltete mit Unterstützung der Turnerschaft Großburgwedel vom 10.10 – 13.10.2016 einen Sportassistentenlehrgang in Burgwedel, an dem 30 Jugendliche aus der Region Hannover teilgenommen haben. Mit viel Spaß wurden die Jugendlichen auf ihren Weg zum professionellen Übungsleiter vorbereitet.

Nachdem die Jugendlichen die Anreise aus Großburgwedel, Brelingen, Wathlingen, Gehrden, Wedemark, Hermannsburg und Fuhrberg hinter sich gebracht hatten konnte der Lehrgang beginnen. Das Lehrteam, bestehend aus Jörg Beismann, Daniela Scharnhorst und Jan Schinke, sorgten durch viele kleine Kennenlernspiele für eine lockere und angenehme Atmosphäre, durch welche der gesamte viertägige Lehrgang geprägt war.Schon begannen die theoretischen Einheiten des Lehrgangs, in welchen die Teilnehmenden den perfekten Sportassistenten formulierten, in Themen der Aufsichtspflicht und der Haftung informiert und in die Erste Hilfe eingewiesen wurden.Diese theoretischen Blöcke fanden jeweils vormittags statt und wurden von den Jugendlichen überwiegend leicht gemeistert. Nach der Mittagspause ging es auch schon in die Sporthalle, wo den Aspiranten ihre Rolle praktisch näher gebracht wurde. Immer wieder gab es Übungen, die die Jugendlichen selbst angeleitet haben, um hinterher in der gesamten Gruppe zu reflektieren: „Was war gut, was war ausbaufähig?“.Am letzten Tag des Lehrgangs (Donnerstag, 13.10.2016) ging es noch einmal explizit darum, wie ein/e SportassistentIn mit möglichen Problemen innerhalb seines/ihres Kurses umgehen sollte. Hierzu spielten die Jugendlichen Szenarien durch und konnten teilweise erlerntes Wissen direkt anwenden. Nachdem dann noch ein praktischer Block in der Sporthalle stattfand, war der Lehrgang gemeistert.Die frisch gelernten SportassistentInnen erhielten vom Sportreferenten des Regionssportbundes Hannover Felix Decker und dem Lehrgangsleiter Jörg Beismann ihre Urkunden und gaben eine positive Resonanz zum Lehrgang.So endete der Lehrgang, für den die Schüler extra einen Teil ihrer Herbstferien hergaben. „Es waren für die Jugendlichen lustige, dennoch lehrreiche Tage“, beschreibt der BFDler Jan Schinke den Sportassistentenlehrgang im Herbst 2016.