22 neue Schulsportassistenten an der IGS Langenhagen

Die SportRegion Hannover veranstaltete am 03.11. und 04.11.2016 einen Schulsportassistentenlehrgang in der IGS Langenhagen, an dem 22 Schüler und Schülerinnen der Schule teilnahmen.

Mit viel Spaß wurden die Jugendlichen auf ihren Weg zum professionellen Übungsleiter vorbereitet. Die Schüler und Schülerinnen wurden bereits durch eine AG auf die Aufgaben eines Schulsportassistenten vorbereitet und gingen mit diesen Vorkenntnissen in die 2-tägige Ausbildung der SportRegion Hannover. Das Lehrteam, bestehend aus Jörg Beismann und Diana Ringwelsky, sorgten zunächst durch viele kleine Aufwärmspiele für eine lockere und angenehme Atmosphäre.Inhaltlich setzten sich die Jugendlichen mit folgenden Fragen auseinander:Wie werden Projekte in der Schule geplant und umgesetzt? Wie sind Übungsstunden aufgebaut? Wie werden Konflikte gelöst und vieles mehr.Die frisch gelernten Schulsportassistenten erhielten vom Sportreferenten Felix Decker und dem Lehrgangsleiter Jörg Beismann ihre Urkunden.Zudem bekamen Sie vor Weihnachten zum offiziellen Abschluss der Ausbildung Ihre Schulsportassistenten – T-Shirts.Mehr Infos unter:Hinweis:Die Durchführung der Schulsport-Assistenten wird durch die Förderung aus Mitteln der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen realisiert.