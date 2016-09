Windt Moped: Infos zum Hersteller gesucht

In unserem Bestand befindet sich ein Windt Moped aus Lage.Da wir in unserem Museum derzeit einige Fahrzeuge besser beschildern wollen, suchen wir nach weitere Informationen bzw. Werbeunterlagen zum Fahrzeug und zum Hersteller, derInteressant wäre zu wissen, wo die Firma ihren genauen Sitz hatte, wie lange sie existierte und welche Produkte im Angebot waren.Evtl. leben noch ehemalige Mitarbeiter in der Region?Infos zum Museum: hier Infos zum Autor: http://flow-wolf.de/blog/im-angesicht-mit-tobias-t... und als Toby Shine: https://www.amazon.de/Toby-Shine/e/B00AME8QCS