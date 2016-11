Lillemor Spitzer: "Geständnisse eines Showgirls"

Sonntag, 13.11.2016, 19 UhrDas Musical-Ereignis in der MarleneLillemor Spitzer: "Geständnisse eines Showgirls"Ein Programm nicht nur für Musical-Freunde mit Showtunes von Holländer bis Webber.Erleben Sie den Blick hinter die Bühnenwelt aus Glamour und Glitzer! Die Musical-Sängerin und Schauspielerin Lillemor Spitzer („Evita“, „Cats“, „Tanz der Vampire“) lädt Sie ein, mit ihr die verlockende Welt des Showbusiness zu betreten. Am Piano begleitet von ihrem kongenialen musikalischen Partner Matthias Grabi erzählt sie Ihnen augenzwinkernd mit welt- (und auch weniger) bekannten Liedern die Geschichte eines Showgirls, von Erfolg und Enttäuschung, von Illusion und Ernüchterung und natürlich vom ganz großen Traum, eines Tages den eigenen Stern an der Garderobentür zu haben. Wird er in Erfüllung gehen?Die vielseitig kreative Deutsch-Amerikanerin mit skandinavischen Wurzeln ist in der ganzen Welt als Musical-Sängerin und Schauspielerin aufgetreten, hat Rollen in Klassikern wie „Evita“, „Cats“, oder „Tanz der Vampire“ gespielt und ihre Zuschauer als Sängerin in Show- und Gala-Formationen begeistert.Der Pianist Matthias Grabi aus Hamburg ist Experte für Blues, Swing, Jazz und Popmusik. In den vergangenen fünfzehn Jahren ist er in fast vierzig Ländern aufgetreten, für den Bundespräsidenten genauso wie vor dem König von Spanien.Die beiden stehen schon seit langem mit den gemeinsamen Vintage-Pop und Retro-Jazz-Projekten „Lillemor and the Lindy Flakes“ und „Verswingt und zugenäht!“ auf der Bühne, und an diesem Abend nur für Sie mit „Geständnisse eines Showgirls“!marlene Bar & Bühne, Prinzenstraße 10, 30159 HannoverVorstellungsbeginn: 19 Uhr, Einlass: 18 UhrEintritt: 15 Euro.Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse sowie online: https://www.goeticket.de/shop/lillemor-spitzer-13-...