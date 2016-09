LIEBE seit 1871

... Wer so heftig liebt kann nur LIEBE ernten. ...

Ich kann mich noch erinnern, als es in Hannovers Innenstadt nur ein Geschäft gab, dass sich wirklich niemand leisten konnte und alle sich fragten: wovon existiert der Laden eigentlich?Ich habe mir in den 1980er-Jahren den kuscheligsten Bademantel der Welt dort (für einen halben Monats-Nettolohn) geleistet. Und meine Freundin meinte: es gäbe keine besseren Produkte, als hier, bei LIEBE.Eine der Ersten Adressen in Sachen Kosmetik und Mode vor Ort und auch die Langlebigste. Kaum ein anderes Familienunternehmen hat es mit dieser Konsequenz so lange und ohne Schiffbruch zu erleiden, auf dem hart umkämpften Mode- und Parfümeriemarkt, geschafft zu bestehen. Kaum?Ich glaube, mir fällt kein anderes ein ... zumindest nicht in Hannover ;-)Ein Geschichtlicher Abriss:01. Oktober 1871 - GründungDer Kaufmann Wilhelm Liebe eröffnet in der Georgstraße eine „Parfümerie“. Ein Hauch von Juchten, englischer Seife und Veilchenparfüm umweht die Anfänge.1907: Das Stammhaus im JahreLiebe kauft das Gebäude, das bis heute Sitz der Firma ist. Sein Schwiegersohn Hermann Prenzler tritt in das Unternehmen ein, und führt es bis zu seinem Tod 1944 umsichtig und mit großer Tatkraft.1928: Miss Elizabeth Arden eröffnet die ersten europäischen Depots ihres Unternehmens. Zur Präsentation bei LIEBE erscheint sie persönlich. Dies ist eine auf entschiedene Veränderung setzende, höchst erfolgreiche Epoche.Elizabeth Arden (geb. Florence Nightingale Graham; * 31. Dezember 1884 in Woodbridge, Kanada; † 18. Oktober 1966 in New York, USA) war eine amerikanische Kosmetikunternehmerin.1939: Eintritt Kurt Prenzlers in die Firma. Der Neffe Hermann Prenzlers entwickelt mit Weitsicht ein klares Konzept für die Zukunft.1943: In einer der verheerendsten Bombennächte für Hannover geht auch das Gebäude des Familienunternehmens in Flammen auf.1949: Die Parfümerie wird, zunächst im Erdgeschoss, wieder eröffnet.1957: Das Geschäftshaus erhält mit der Aufstockung von der zweiten bis vierten Etage eine neue bauliche Form.1965: Kurt Prenzler erkrankt schwer, seine Frau Irmingard übernimmt die Geschäfte.1971: Zum 100. Firmenjubiläum steigt Kurt Prenzler „junior“ ein. In den folgenden Jahren leitet der Diplomkaufmann mit seiner Frau Helga den Parfümeriebetrieb, seine Schwester Margit Gieseke und ihr Mann, Diplomkaufmann Bert Gieseke, etablieren den Modebereich, der mit den Erfolgs-Jahren die komplette erste Etage umfasst.1975: Aufstockung der fünften Etage, und Eröffnung des Beauty-Gardens. Seitdem sorgen dort Kosmetikerinnen in acht Kabinen für Schönheit von Kopf bis Fuß.1980: Neugestaltung der Fassade. Die qualitätvolle Architektur mit ihrer einprägsamen Bogengestaltung wird mehrfach ausgezeichnet.1996: LIEBE feiert 125-jähriges Geschäftsjubiläum.2007: Das Haus wird aufwändig saniert und zum Lifestyle-Treffpunkt umgeformt.2011: LIEBE feiert 140-jähriges Bestehen.Und in diesem Jahr 2016 sind es 145 Jahre … Herzlichen Glückwunsch !Die Fotos sind von mir und ich habe sie am 29. + 30.09.2016 vor und im Geschäft geschossen.... und weil ich mir den geschichtlichen Teil zur Familie LIEBE nicht selbst ausgedacht habe, hier meine Quellen:... von der wohl am unmodern-angezogendsten-Reporterin der Stadt: Francis Bee