Hitlerjunge Nico trifft Zwangsarbeiterin Nadja

Im August 1944 lernt der zwölfjährige Nico Bluhm aus dem Arbeiterviertel Linden-Nord die gleichaltrige Nadja Wolkowa kennen. Sie wurde von deutschen Soldaten nahe Dnjepropetrowsk/Ukraine gefangen genommen und nach Deutschland verschleppt. Hier lebt Nadja in einem Lager und muss Zwangsarbeit in einer chemischen Fabrik für Klebstoffe, Pflanzen- und Kaltleime verrichten, nicht weit von Nico’s Wohnsitz entfernt. Obwohl die beiden Jugendlichen aus verschiedenen Kulturen kommen und unter den schrecklichen Kriegsgeschehnissen leiden, entwickelt sich eine tiefe Freundschaft.Mehr soll nicht verraten werden.Das Buch, 125 Seiten stark, mit Zeichnungen von Ingo Siegner, Verlag R. G. Fischer, kostet moderate 10, 90 Euro und ist für Erwachsene und Jugendliche ab ca. 12 Jahren geeignet. Janet von Stillfried ist auch noch an den nächsten beiden Advents-Wochenenden, 11.12., 18.12., zwischen 14 und 16 Uhr im Küchengarten-Pavillon, Bergfriedhof, Am Lindener Berge 44, anzutreffen.Vielleicht noch dies:Die Historikerin hat sich voll und ganz der Thematik „Zwangsarbeit in Hannover“ verschrieben.Die Aufklärung gestaltet sich als sehr schwierig, „mauern“ doch viele Firmen in dieser Angelegenheit. Sie halten bis heute entsprechende Unterlagen unter Verschluss.