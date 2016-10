Glänze vor der Kamera!

Für die neue Shooting-Reihe „Projekt Spandex“ wird Sportwäsche aus Lycra-Stoff, wie Ganzanzüge, Badeanzüge oder Radler-Bekleidung auf anspruchsvolle Art präsentiert. Hierzu werden neue Models aus dem Umraum Wolfsburg, Braunschweig, Hannover gesucht.Die Bilder entstehen im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem Erotikautor Toby Shine. Seine Spandex-Stories bilden den Hintergrund und sind zugleich Herausforderung.Körper im Dialog mit dem Betrachter, wobei durch den glänzenden Stoff genug Raum für Fantasy bleibt. Das nichtsichtbare, nicht offensichtliche bildet den Reiz. Das Spiel von Reflexen und Konturen, wie auch das Sehen der Formen und Rundungen sind noch intensiver und ausgeprägter in der Wahrnehmung als das nüchterne Darlegen der Tatsachen.Bist du selbstbewusst und möchtest dich vor der Kamera präsentieren? Es geht darum Lycra/Spandex-Sportswear sinnlich und erotisch ins Bild zu setzen. Du stehst als Model solo oder mit einem Partner/Partnerin In- oder Outdoor vor der Kamera.Sende deine Bewerbung mit Foto, Kurzvita und ggf. Referenzen unter dem Stichwort „Projekt Spandex“ bitte an: info@fma.studio.deWir lassen dich glänzen!