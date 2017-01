Fotos und Infos zum ehemaligen AOK-Gebäude in der Arnswaldtstraße gesucht

Während unserer Touren über den Gartenfriedhof Hannover fiel uns ein altes Steinportal an der Arnswaldtstraße ins Auge, das vor einem Komplex moderner Neubauwohnungen steht. Bei meinen Recherchen stellte sich heraus, dass es sich um Reste des ehemaligen AOK-Gebäudes handelt, das 1916 nach Plänen des Architekten Hermann Schaedtler an dieser Stelle erbaut worden war. Später kam in dem Gebäude das Haus der Region unter. Wer kann mehr zum Gebäude erzählen? Oder habt ihr sogar alte Aufnahmen in euren Archiven, die ihr hier zeigen könnt? Ich bin schon gespannt auf eure Antworten.

Hermann Schaedtler hat übrigens überall in der Stadt seine Spuren hinterlassen. Auch der heute unter Denkmalschutz stehende Wasserturm an der Vahrenwalder Straße aus dem Jahr 1913 und der Lister Turm (1896-1898) stammen von ihm. Ebenso das Drachentöterhaus (1900-1901) in der Innenstadt, von dem heute nur noch die Fassade erhalten ist.Über weitere Informationen zum ehemaligen AOK-Gebäude würde ich mich sehr freuen.