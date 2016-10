VisitenkartenParty after work

Der BusinessTalk in netter Atmosphäre von Frauen für Frauen!

Netzwerken und Austausch

Netzwerke sind wichtige Werkzeuge für einen wirtschaftlichen Erfolg.

Kosten und Anmeldung

Diesmal nach Feierabend: zwei Stunden mit viel Gelegenheit zum Netzwerken. Dazu gute Stimmung, Knabbersachen, Sekt und Selters. Sie bringen nur genügend Visitenkarten und Prospekte mit, um den Rest kümmern wir uns. In Kooperatin mit dem Unternehmerinnen-Zentrum Hannover findet die VisitenkartenParty mal am Donnerstagabend statt. In einer einleitenden, moderierten Vorstellungsrunde können sich alle Teilnehmerinnen kurz darstellen und somit schnell kennenlernen.Danach ist Zeit, bei einem Gläschen Sekt (oder Selter) Ideen oder Projekte auszutauschen, Kooperationen einzufädeln oder neue Kundinnen zu gewinnen. Starten Sie Ihr Netzwerk oder kommen Sie einfach so ins Gespräch – auf der VisitenkartenParty ist alles möglich.Denn Erfolge beruhen nicht nur auf Leistung. Sie müssen auch wahrgenommen und kommuniziert werden. Das erfordert systematische Selbstvermarktung und gute Verbindungen, Netzwerke eben. Wichtig dabei sind nicht nur virtuelle Netzwerke. Beim persönlichen Kennenlernen können Sie sich "beschnuppern" und merken gleich, ob Ihnen Ihre Gegenüber sympathisch sind.Die Teilnahmegebühr (incl. Verzehr) beträgt 16 Euro. Erst nach Zahlung der Gebühr ist die Anmeldung verbindlich. Dazu erhalten Sie nach der Anmeldung die Bankverbindung zugeschickt.Bitte unter hallo@sieh-hier.de bis zum 10.11.2016 anmelden